Două fete, traficate și exploatate sexual timp de 9 luni. Cinci persoane, arestate la Constanța

Din cercetări a reieșit că în mai 2025, un tânăr de 18 ani ar fi determinat-o pe iubita sa minoră, de 15 ani, la practicarea prostituției. Scopul era obținerea de foloase patrimoniale.

În aceeași perioadă, același tânăr ar fi recrutat o victimă de 19 ani, provenită dintr-un centru de plasament. A profitat de starea ei de vulnerabilitate. A adăpostit-o în diverse locații din Constanța și a exploatat-o sexual.

În iunie 2025, un alt bărbat, care se sustrage urmăririi penale, ar fi adăpostit aceleași victime în Brașov. Le-a determinat să practice prostituția și și-a însușit mare parte din sumele obținute. Între noiembrie 2025 și ianuarie 2026, alți doi bărbați au determinat victima de 19 ani să continue practicarea prostituției. Unul dintre ei se sustrage urmăririi penale.

În septembrie-octombrie 2025, o femeie de 28 de ani ar fi preluat fata de 15 ani. A adăpostit-o în mai multe locații din Tulcea pentru exploatare sexuală. Din noiembrie 2025 până pe 5 februarie 2026, un alt bărbat ar fi adăpostit aceeași fată într-un imobil din Constanța. I-a înlesnit practicarea prostituției și a obținut foloase de pe urma ei.

În perioada mai-iunie 2025, un alt bărbat ar fi obținut foloase prin înlesnirea activității de prostituție a unei tinere.

Pe 5 februarie 2026, procurorii DIICOT Constanța au dispus reținerea celor cinci persoane. Pe 6 februarie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Constanța a dispus arestarea preventivă a două persoane, arestul la domiciliu pentru alte două persoane și controlul judiciar pentru o persoană.

Procurorii DIICOT contestă măsurile arestului la domiciliu și controlului judiciar. Instanța urmează să se pronunțe cu privire la arestarea în lipsă a persoanelor care se sustrag.

(sursa: Mediafax)