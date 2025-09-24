Două tinere reținute după ce au înșelat „cu puteri magice” o buzoiancă cu peste 50.000 de lei

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Buzău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pogoanele, au efectuat marți două percheziții domiciliare în județele Prahova și Ilfov, la adresele a două tinere cercetate pentru înșelăciune.

Ancheta a stabilit că, în august, cele două, de 27 și 19 ani, au indus în eroare o tânără de 23 de ani din Buzău, pretinzând că dețin puteri supranaturale prin care îi pot rezolva probleme personale.

În schimbul acestor „servicii”, victima le-a dat aproximativ 51.500 de lei.

După percheziții, suspectele au fost conduse la audieri și reținute pentru 24 de ore, fiind acuzate de înșelăciune.

Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale.

La acțiune au participat și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Buzău, alături de polițiști din Prahova și Ilfov.

(sursa: Mediafax)