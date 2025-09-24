x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Două tinere reținute după ce au înșelat „cu puteri magice” o buzoiancă cu peste 50.000 de lei

Două tinere reținute după ce au înșelat „cu puteri magice” o buzoiancă cu peste 50.000 de lei

de Redacția Jurnalul    |    24 Sep 2025   •   14:30
Două tinere reținute după ce au înșelat „cu puteri magice” o buzoiancă cu peste 50.000 de lei

Polițiștii din Buzău au reținut două femei din Prahova și Ilfov, suspectate că au păcălit o tânără de 23 de ani, convingând-o că îi pot rezolva problemele personale prin puteri magice, în schimbul a peste 50.000 de lei.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Buzău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pogoanele, au efectuat marți două percheziții domiciliare în județele Prahova și Ilfov, la adresele a două tinere cercetate pentru înșelăciune.

Ancheta a stabilit că, în august, cele două, de 27 și 19 ani, au indus în eroare o tânără de 23 de ani din Buzău, pretinzând că dețin puteri supranaturale prin care îi pot rezolva probleme personale.

În schimbul acestor „servicii”, victima le-a dat aproximativ 51.500 de lei.

După percheziții, suspectele au fost conduse la audieri și reținute pentru 24 de ore, fiind acuzate de înșelăciune.

Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale.

La acțiune au participat și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Buzău, alături de polițiști din Prahova și Ilfov.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: inselat tinere puteri magice
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri