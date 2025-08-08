Elicopterul SMURD, solicitat după ce un tractor s-a răsturnat peste o femeie

x close
de Redacția Jurnalul    |    08 Aug 2025   •   11:48
 Elicopterul SMURD solicitat vineri în localitatea Deda, din județul Mureș, după ce un tractor s-a răsturnat peste o femeie.

ISU Mureș a fost solicitat în localitatea Deda, pe strada Valea Caselor, după ce un utilaj agricol (tractor) s-a răsturnat peste o persoană.

La fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD, precum și elicopterul SMURD.

Victima, o femeie, a fost extrasă de sub utilaj de către forțele de intervenție.

Aceasta era conștientă și cooperantă. Femeia a fost preluată de echipajul SMURD pentru evaluare și îngrijiri medicale.

