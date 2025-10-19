x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Explozie într-un bloc din Bistrița, de la o acumulare de gaze

Explozie într-un bloc din Bistrița, de la o acumulare de gaze

de Redacția Jurnalul    |    19 Oct 2025   •   08:11
Explozie într-un bloc din Bistrița, de la o acumulare de gaze
Sursa foto: Bistrita trezeste-te

O explozie s-a produs duminică dimineața într-un bloc din Bistrița. Pompierii cred ca deflagrația a fost provocată de o acumulare de gaze. Toți locuitorii s-au evacuat.

ISU Bistrița-Năsăud anunță că „pompierii militari intervin cu o autospecială de stins incendii, o autospecială de lucru la înălțime, o autospecială multirisc, o autospecială de descarcerare, o ambulanța SMURD, ambulanța de terapie intensivă mobilă și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean”.

Misiunea se desfășoară pe strada Rodnei, în municipiul Bistrița. Explozia s-a produs la etajul doi. Posibil, este vorba despre o acumulare de gaze naturale.

Din primele informații nu sunt victime și toate persoanelor din bloc s-au evacuat, a precizat ISU.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: explozie acumulare gaz
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri