O familie cu trei copii, salvată după ce a rămas înzăpezită în munți, noaptea

Printr-un apel la SNUAU 112, un bărbat a sesizat faptul că, în timp ce se deplasa cu autoturismul spre Vârful Bihor, a rămas înzăpezit și nu a mai putut continua deplasarea.

Apelantul a precizat că în autoturism se aflau soția sa și cei trei copii adolescenți ai acestora, toți din județul Arad.

La fața locului a intervenit în cel mai scurt timp un echipaj din cadrul Postului de Jandarmi Montan Arieșeni. Jandarmii montani au identificat autovehiculul blocat în zăpadă și au acționat pentru deblocarea și tractarea acestuia cu ajutorul autospecialei din dotare, până într-o zonă accesibilă.

Cele cinci persoane au fost sprijinite pentru a ajunge în siguranță pe DN75. Din fericire, niciuna dintre acestea nu a necesitat îngrijiri medicale, ulterior continuându-și deplasarea în condiții de siguranță.

„Recomandăm conducătorilor auto să se informeze cu privire la condițiile meteorologice și starea drumurilor înainte de a porni la drum în zone montane și să își echipeze corespunzător autovehiculele pentru sezonul rece”, transmite Jandarmeria.

(sursa: Mediafax)