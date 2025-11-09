Femeie de 25 de ani, aflată pe stradă cu fiul ei de 3 ani, înjunghiată mortal de soț

IPJ Teleorman anunță că polițiștii din Turnu Măgurele au fost sesizați, sâmbătă seara, prin apel la 112, de un bărbat despre faptul că o femeie este inconștientă, pe stradă, în comuna Beciu.

La fața locului, polițiștii au stabilit că în timp ce o femeie de 25 de ani se afla pe stradă, împreună cu fiul său de 3 ani, aceasta ar fi fost înjunghiată de soțul său, de care ar fi fost despărțită de câteva luni.

Echipajul medical sosit la fața locului a declarat decesul femeii, după aplicarea manevrelor de resuscitare.

Bărbatul de 42 de ani a fost găsit la domiciliul părinților săi, prezentând răni la nivelul mâinilor și a gâtului. Din cercetări s-a stabilit faptul că bărbatul s-ar fi autovătămat.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, anunță polițiștii..

(sursa: Mediafax)