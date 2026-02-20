Femeie cu arsuri grave pe față și mâini după explozia unei butelii în Prahova

Incidentul a avut loc în comuna Gura Vadului, satul Perșunari, vineri dimineața, după ce a explodat o butelie, transmite ISU Prahova.

Au fost mobilizate o autospecială de stingere din cadrul Detașamentului Mizil și ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă de la Detașamentul 2 Ploiești. În sprijin, acționează și un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Prahova.

Explozia s-a produs într-un foișor și nu a fost urmată de incendiu.

În urma deflagrației, o femeie în vârstă de aproximativ 45 de ani a suferit arsuri de gradul II și gradul III la nivelul feței și mâinilor.

Victima este conștientă și primește ajutor medical la fața locului.

(sursa: Mediafax)