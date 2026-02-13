Tragedie în Crângași: femeie de 51 de ani, arsă de vie într-o mașină electrică cuprinsă de flăcări. Soțul a reușit să se salveze

Femeie moartă într-o mașină electrică incendiată pe Bulevardul Constructorilor, București

O femeie în vârstă de 51 de ani a murit vineri, 13 februarie 2026, după ce a rămas blocată într-un autoturism electric care a luat foc pe Bulevardul Constructorilor, în cartierul Crângași din București. Soțul acesteia, aflat în același vehicul, a reușit să se autoevacueze și a primit îngrijiri medicale la fața locului. Incendiul violent s-a extins rapid și la alte mașini parcate, iar autoritățile au declanșat o amplă intervenție de urgență.

Incendiu devastator pe Bulevardul Constructorilor

Incidentul s-a produs în jurul orei 13:00, când polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 20 au fost alertați prin apel 112 cu privire la izbucnirea unui incendiu la un autoturism aflat pe Bulevardul Constructorilor, în Sectorul 6.

„Astăzi, 13 februarie 2026, în jurul orei 13:00, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 20 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la izbucnirea unui incendiu la un autovehicul, la o adresă din Sectorul 6”, potrivit unui comunicat emis de Poliția Capitalei.

La fața locului au intervenit rapid două autospeciale de stingere, o autospecială de hidroperforare, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, precum și două echipaje SMURD. De asemenea, echipajele Brigăzii Rutiere au asigurat perimetrul și au fluidizat traficul în zonă.

Sursa foto Grup WhatsApp – Împreună suntem mai informaţi

Femeia nu a mai putut fi salvată

Din primele verificări, incendiul ar fi izbucnit la o mașină electrică marca Arora, flăcările propagându-se ulterior la alte autoturisme parcate în apropiere. În interiorul vehiculului de la care a pornit focul a fost găsită o femeie de 51 de ani, pentru care medicii nu au mai putut face nimic, fiind declarat decesul.

„Din primele verificări a reieşit faptul că incendiul ar fi izbucnit la un autoturism, flăcările extinzându-se ulterior la alte autovehicule aflate în proximitate. În interiorul autoturismului de la care a pornit incendiul a fost identificată o femeie. Din păcate, în ciuda eforturilor de salvare, a fost declarat decesul acesteia. Totodată, o altă persoană, aflată în acelaşi autoturism, a reuşit să se autoevacueze şi este evaluată medical la faţa locului, beneficiind de îngrijiri de specialitate”, se arată în comunicatul Poliţiei Capitalei.

Soțul victimei, aflat și el în autoturism, a reușit să iasă la timp și a fost evaluat medical la fața locului, primind îngrijiri de specialitate.

Ancheta este în desfășurare

Polițiștii, sub coordonarea unității de parchet competente, au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele și circumstanțele în care s-a produs tragedia. Una dintre ipoteze vizează un posibil scurtcircuit sau o defecțiune tehnică la sistemul electric al mașinii.