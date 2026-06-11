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Fetiță prinsă la opt metri adâncime, lângă tuburile unei fântâni

de Redacția Jurnalul    |    11 Iun 2026   •   10:37
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Fetiță prinsă la opt metri adâncime, lângă tuburile unei fântâni
Hepta/Intervenție rapidă în comuna Garoafa

O fetiță de 8 ani a căzut lângă tuburile unei fântâni în construcție, la o adâncime de 8 metri, în satul Răchitosu, comuna Garoafa, județul Vrancea. Cinci echipaje ale Detașamentului de Pompieri Focșani intervin pentru salvarea copilei.

O fetiță de 8 ani a căzut lângă tuburile unei fântâni în construcție, la o adâncime de 8 metri, în satul Răchitosu, comuna Garoafa, județul Vrancea.

Cinci echipaje ale Detașamentului de Pompieri Focșani intervin pentru salvarea copilei.

Incidentul s-a produs la o fântână nefinalizată. Fetița a alunecat pe lângă tuburile montate și a ajuns la 8 metri adâncime. La fața locului au fost mobilizate cinci echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Focșani pentru a o scoate în siguranță.

Situația este în curs de desfășurare.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: fântână tuburi fetita
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