Vijelia a făcut ravagii în Teleorman! Acoperișuri smulse și gospodării inundate.

Pompierii militari din cadrul ISU Teleorman au intervenit în mai multe localități ale județului după ce fenomenele meteorologice severe au generat situații de urgență.

„În ultimele ore, ca urmare a fenomenelor meteorologice severe manifestate prin precipitații abundente, grindină și intensificări puternice ale vântului, cu aspect de vijelie, în județul Teleorman s-au înregistrat mai multe situații de urgență care au necesitat intervenția promptă a pompierilor militari”, au transmis reprezentanții ISU Teleorman.

Acoperiș distrus de vânt la Mârzănești

Una dintre cele mai grave situații s-a produs în localitatea Mârzănești, unde rafalele puternice au provocat distrugeri importante.

„Vântul puternic a produs pagube semnificative, distrugând acoperișul unei locuințe și mai multe solarii”, precizează pompierii.

Echipajele de intervenție au acționat rapid pentru eliminarea pericolelor.

„Pompierii au intervenit pentru îndepărtarea elementelor de construcție desprinse, prevenind producerea altor situații de risc pentru cetățeni și bunurile acestora”, se arată în comunicatul oficial.

Gospodării inundate în mai multe localități

Intervenții au fost necesare și în localitățile Drăgănești de Vede, Talpa Bâscoveni, Însurăței, Brebina, Albești și Cucuieți, unde cantitățile mari de apă au provocat acumulări în curți și gospodării.

„Echipajele operative au acționat pentru evacuarea apei acumulate în curți și gospodării, utilizând motopompele din dotarea subunităților de intervenție”, au transmis reprezentanții ISU.

Autoritățile explică faptul că situația a fost agravată de problemele sistemelor de drenaj.

„În multe dintre aceste cazuri, acumulările de apă au fost favorizate de șanțurile și canalele colmatate, care au împiedicat scurgerea normală a apei.”

Pentru remedierea situației, administrațiile locale au intervenit cu utilaje grele pentru deblocarea canalelor de evacuare.

Pompierii rămân mobilizați

Potrivit pompierilor teleormăneni, intervențiile continuă, iar situația este atent monitorizată.

„Pompierii militari teleormăneni rămân mobilizați, cu întreaga tehnică de intervenție din dotare, pentru a veni în sprijinul cetățenilor afectați”, au transmis autoritățile.

De asemenea, evoluția fenomenelor meteorologice este urmărită permanent prin dispeceratul integrat ISU–Ambulanță, pentru ca intervențiile să fie realizate rapid acolo unde apar noi probleme.

(sursa: Mediafax)