Heliportul medical de la Galați va fi legat de Spitalul de Urgență printr-o pasarelă spectaculoasă

Lucrările la heliportul și parcarea supraetajată din cadrul Spitalului Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Galați au intrat într-o nouă etapă, a anunțat președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea.

Pe șantier se montează în prezent elementele pasarelei care va face legătura între heliport și camera de gardă SMURD, precum și pasarela de transfer rapid dintre parcare și Unitatea de Primiri Urgențe.

Structura metalică a heliportului a fost deja finalizată, iar în perioada următoare urmează instalarea platformei de aterizare pe acoperișul parcării, a sistemelor de semnalizare și iluminat, precum și a altor componente necesare pentru intervențiile medicale de urgență, disponibile 24 de ore din 24.

În paralel, echipele montează fațada ventilată și sistemele de prevenire și stingere ale incendiilor. Noua parcare supraetajată va avea peste 460 de locuri și va fi dotată cu două lifturi exterioare pentru acces rapid la toate nivelurile.

Proiectul este derulat de Consiliul Județean Galați și face parte din amplul program de modernizare a infrastructurii medicale din județ.

(sursa: Mediafax)