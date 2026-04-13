UPDATE Impact violent între un tren și o mașină în Timiș

UPDATE:

Victima nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarată decedată de către medic.

Știrea inițială:

Detașamentul 2 Pompieri Timișoara a fost alertat și a trimis la fața locului o autospecială de descarcerare grea și o autospecială de stingere cu modul de descarcerare. Au intervenit și două echipaje SMURD și o ambulanță SAJ cu medic.

Accidentul a implicat automotorul R 11112, care circula dinspre Cruceni spre Timișoara Nord, și un autoturism. În mașină se mai afla și un câine.

Șoferul autoturismului a rămas încarcerat după impact. Pompierii l-au scos și l-au predat echipajului medical în stare de inconștiență.

Cei aproximativ 30 de călători aflați în tren nu au necesitat îngrijiri medicale.

(sursa: Mediafax)