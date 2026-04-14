Jurnalul.ro Ştiri Locale Incendiu puternic în Constanța. A fost activat Planul Roșu de Intervenție după ce focul s-a extins la întregul bloc

de Redacția Jurnalul    |    14 Apr 2026   •   20:30
Sursa foto: ISU Constanța/Echipajele operative aflate la faţa locului desfăşoară misiuni de stingere a incendiului şi de căutare-salvare la imobilul cu trei etaje

Un incendiu a izbucnit, marţi seara, la un bloc social din cartierul Henri Coandă, în municipiul Constanţa, la sosirea echipajelor de pompieri flăcările manifestându-se generalizat la nivelul întregului imobil, fiind informaţii preliminare privind mai multe persoane surprinse în interior, informează Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).

„Având în vedere amploarea evenimentului, a fost activat Planul Roşu de Intervenţie. Toate resursele medicale disponibile din judeţ au fost direcţionate către locul intervenţiei, pentru acordarea primului ajutor şi transportul eventualelor victimelor", a transmis sursa citată.

În sprijinul forţelor de intervenţie din Constanţa acţionează şi două autospeciale de stingere din cadrul ISU Ialomiţa.

Echipajele operative aflate la faţa locului desfăşoară misiuni de stingere a incendiului şi de căutare-salvare la imobilul cu trei etaje.

Intervenţia este în dinamică, iar informaţiile vor fi actualizate pe măsură ce situaţia evoluează, mai precizează informarea IGSU. AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: planul roșu incendiu ISU Constanţa
TOP articole pe Jurnalul.ro:
