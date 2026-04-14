Incendiu puternic în Constanța. A fost activat Planul Roșu de Intervenție după ce focul s-a extins la întregul bloc

„Având în vedere amploarea evenimentului, a fost activat Planul Roşu de Intervenţie. Toate resursele medicale disponibile din judeţ au fost direcţionate către locul intervenţiei, pentru acordarea primului ajutor şi transportul eventualelor victimelor", a transmis sursa citată.
În sprijinul forţelor de intervenţie din Constanţa acţionează şi două autospeciale de stingere din cadrul ISU Ialomiţa.
Echipajele operative aflate la faţa locului desfăşoară misiuni de stingere a incendiului şi de căutare-salvare la imobilul cu trei etaje.
Intervenţia este în dinamică, iar informaţiile vor fi actualizate pe măsură ce situaţia evoluează, mai precizează informarea IGSU. AGERPRES