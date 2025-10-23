Incendiu cu degajări masive de fum la Ariceştii Rahtivani. A fost emis un mesaj RO-ALERT

„Incendiul se manifestă pe aproximativ 1.000 mp, cu degajări masive de fum. Progresiv, pentru gestionarea operativă a evenimentului au fost mobilizate 5 autospeciale de intervenţie cu apă şi spumă şi o ambulanţă SMURD”, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.



Incendiul a cuprins deşeuri aflate pe amplasamentul respectiv.



Având în vedere degajările masive de fum şi direcţia vântului, s-a emis un mesaj RO-ALERT, precizează sursa citată.