Incendiu într-un bloc din județul Cluj. 10 persoane s-au autoevacuat

La fața locului au fost trimise trei autospeciale, autoscara și o ambulanță SMURD.

Din primele date, incendiul se manifestă la un apartament situat la etajul I, iar pompierii au constituit imediat echipe de căutare-salvare, pentru a verifica dacă nu există persoane surprinse în interior.

Până acum nu sunt anunțate victime.

De asemenea, casa scării este inundată cu fum. Ca măsură de precauție, 10 persoane s-au autoevacuat.

Intervenția este în dinamică.