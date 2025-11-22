Incendiu într-un bloc din județul Cluj. 10 persoane s-au autoevacuat

x close
de Redacția Jurnalul    |    22 Noi 2025   •   12:15
Sursa foto: Hepta

Pompierii din Cluj-Napoca intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un apartament de pe strada Eroilor din comuna Florești. Zece persoane s-au autoevacuat, iar casa scării este inundată cu fum.

La fața locului au fost trimise trei autospeciale, autoscara și o ambulanță SMURD.

Din primele date, incendiul se manifestă la un apartament situat la etajul I, iar pompierii au constituit imediat echipe de căutare-salvare, pentru a verifica dacă nu există persoane surprinse în interior.

Până acum nu sunt anunțate victime.

De asemenea, casa scării este inundată cu fum. Ca măsură de precauție, 10 persoane s-au autoevacuat.

Intervenția este în dinamică.

