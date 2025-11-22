Incendiu într-un bloc din județul Cluj. 10 persoane s-au autoevacuat

Care sunt capcanele instalate de Rusia în planul de pace în Ucraina. „E o problemă delicată pentru România”
La fața locului au fost trimise trei autospeciale, autoscara și o ambulanță SMURD.
Din primele date, incendiul se manifestă la un apartament situat la etajul I, iar pompierii au constituit imediat echipe de căutare-salvare, pentru a verifica dacă nu există persoane surprinse în interior.
Până acum nu sunt anunțate victime.
De asemenea, casa scării este inundată cu fum. Ca măsură de precauție, 10 persoane s-au autoevacuat.
Intervenția este în dinamică.
