Tragedie la o pensiune din Suceava: o persoană a murit într-un incendiu puternic

Incendiu devastator la Gura Humorului

În jurul orei 5:00 dimineața, un apel la 112 anunța izbucnirea unui incendiu la mansarda unei unități de alimentație publică ce oferea și cazare, în localitatea Gura Humorului, județul Suceava. Flăcările s-au extins rapid, cuprinzând întreaga zonă superioară a clădirii.

Mobilizare amplă a echipelor de intervenție

Pentru lichidarea incendiului, autoritățile au mobilizat un dispozitiv impresionant: opt autospeciale de stingere, două ambulanțe SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava. La acțiune au participat pompieri militari din Gura Humorului, Suceava, Fălticeni și Câmpulung Moldovenesc, sprijiniți de lucrători ai Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență din Capu Câmpului și Cornu Luncii.

Șapte persoane evacuate, una găsită fără viață

Din clădire au fost evacuate șapte persoane, printre care și un minor. Din nefericire, în timpul operațiunilor de stingere, pompierii au descoperit trupul carbonizat al unei persoane care fusese dată dispărută.

Ancheta continuă

Incendiul a fost localizat, iar pompierii lucrează în continuare la îndepărtarea efectelor negative. Cauza exactă a izbucnirii focului urmează să fie stabilită în urma cercetărilor desfășurate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava.