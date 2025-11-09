x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Tragedie la o pensiune din Suceava: o persoană a murit într-un incendiu puternic

Tragedie la o pensiune din Suceava: o persoană a murit într-un incendiu puternic

de Redacția Jurnalul    |    09 Noi 2025   •   07:59
Tragedie la o pensiune din Suceava: o persoană a murit într-un incendiu puternic
Sursa foto: ISU Suceava

O dimineață de duminică s-a transformat într-un coșmar la Gura Humorului, județul Suceava, unde un incendiu puternic a mistuit mansarda unei pensiuni. În ciuda intervenției rapide a pompierilor, trupul carbonizat al unei persoane dispărute a fost găsit printre ruine.

Incendiu devastator la Gura Humorului

În jurul orei 5:00 dimineața, un apel la 112 anunța izbucnirea unui incendiu la mansarda unei unități de alimentație publică ce oferea și cazare, în localitatea Gura Humorului, județul Suceava. Flăcările s-au extins rapid, cuprinzând întreaga zonă superioară a clădirii.

Mobilizare amplă a echipelor de intervenție

Pentru lichidarea incendiului, autoritățile au mobilizat un dispozitiv impresionant: opt autospeciale de stingere, două ambulanțe SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava. La acțiune au participat pompieri militari din Gura Humorului, Suceava, Fălticeni și Câmpulung Moldovenesc, sprijiniți de lucrători ai Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență din Capu Câmpului și Cornu Luncii.

Șapte persoane evacuate, una găsită fără viață

Din clădire au fost evacuate șapte persoane, printre care și un minor. Din nefericire, în timpul operațiunilor de stingere, pompierii au descoperit trupul carbonizat al unei persoane care fusese dată dispărută.

Ancheta continuă

Incendiul a fost localizat, iar pompierii lucrează în continuare la îndepărtarea efectelor negative. Cauza exactă a izbucnirii focului urmează să fie stabilită în urma cercetărilor desfășurate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: gura humorului incendiu Suceava
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri