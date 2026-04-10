Mobilizare masivă și RO-ALERT în Sălaj: 10 autospeciale intervin pentru a stinge un incendiu generalizat la o hală industrială.

de Redacția Jurnalul    |    10 Apr 2026   •   16:13
Sursa foto: ISU Salaj/ Incendiu de proporții cu degajări toxice de fum în județul Sălaj

Un incendiu cu degajări mari de fum a izbucnit vineri după-amiaza într-o hală a unei firme din localitatea Șeredeiu, județul Sălaj. ISU a emis un mesaj Ro-Alert.

Potrivit ISU Sălaj, pompierii intervin la un incendiu izbucnit la o hală, în localitatea Șeredeiu.

Incendiul se manifestă generalizat la o hală a unui operator economic, pe o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați.

La fața locului au fost alocate 10 autospeciale de intervenție, un echipaj medical de prim ajutor, precum și o autospecială de stingere din cadrul SVSU Crasna.

Nu au fost surprinse persoane în interior, iar până în acest moment nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

ISU Sălaj a emis un mesaj RO-Alert prin care populația este avertizată despre producerea unui incendiu major, cu degajări mari de fum.

(sursa: Mediafax)

 

