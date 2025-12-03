Incendiu la un uscător de cereale în Tulcea

În utilaj erau depozitate aproximativ 10 tone de semințe de floarea soarelui.

La fața locului acționează trei autospeciale de stingere, o autoscară și un echipaj de prim ajutor SMURD. Incendiul se manifesta cu flacără deschisă la nivelul utilajului de uscare.

Pompierii sunt sprijiniți de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Sarichioi cu o autospecială de stingere. Operatorul economic a pus la dispoziție o cisternă de apă.

Nu au fost raportate victime. Misiunea de stingere este în desfășurare.

