Incendiu la un uscător de cereale în Tulcea

de Redacția Jurnalul    |    03 Dec 2025   •   08:10
Patru echipaje de pompieri intervin pentru stingerea unui incendiu produs la un uscător de cereale în localitatea Enisala din județul Tulcea.

În utilaj erau depozitate aproximativ 10 tone de semințe de floarea soarelui.

La fața locului acționează trei autospeciale de stingere, o autoscară și un echipaj de prim ajutor SMURD. Incendiul se manifesta cu flacără deschisă la nivelul utilajului de uscare.

Pompierii sunt sprijiniți de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Sarichioi cu o autospecială de stingere. Operatorul economic a pus la dispoziție o cisternă de apă.

Nu au fost raportate victime. Misiunea de stingere este în desfășurare.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: incendiu tulcea depozit cereale
