Incendiu de vegeație în Hunedoara. Mânăstirea Măgura, în pericol să fie cuprinsă de flăcări

Pompierii au reușit să protejeze așezământul monahal după ce flăcările au cuprins aproximativ 60 de hectare de teren.

Incendiul s-a extins rapid spre dimineață până aproape de mănăstirea Măgura, punând în pericol așezământul monahal.

Pentru localizarea și lichidarea incendiului au fost mobilizați pompieri din subunitățile Hunedoara, Bretea Română și Orăștie, cu trei autospeciale de stingere și o autospecială de primă intervenție și comandă.

Ajutați de localnici și de voluntari, pompierii au reușit să stingă toate focarele și să protejeze mănăstirea de flăcări.

Mai multe cadre au rămas la fața locului pentru a supraveghea zona și pentru a preveni reaprinderea incendiului.

Suprafața totală de teren afectată a fost de aproximativ 60 de hectare.