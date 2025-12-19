Trafic blocat pe DN 24, în județul Vaslui, după un accident urmat de o coliziune în lanț

x close
de Redacția Jurnalul    |    19 Dec 2025   •   20:27
Sursa foto: Hepta/Accident grav în județul Vaslui, pe DN 24

Circulația rutieră este oprită pe DN 24, între Vaslui și Bârlad, în zona localității Banca, după ce un autoturism s-a răsturnat în afara carosabilului. În urma incidentului, o persoană a fost rănită, iar alte trei mașini au fost implicate într-un accident secundar.

Traficul rutier a fost oprit vineri pe DN 24 Vaslui- Bârlad, în apropierea localității Banca, județul Vaslui, după producerea unui accident rutier.

Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, un autoturism a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat în afara drumului.

În urma accidentului, o persoană a suferit răni și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

La scurt timp, alte trei autoturisme au intrat în coliziune, după ce șoferii au frânat brusc din cauza proximității față de locul primului accident.

Din cel de-al doilea eveniment rutier nu au rezultat victime.

Polițiștii se află la fața locului pentru a stabili circumstanțele producerii accidentelor și pentru reluarea circulației în condiții de siguranță.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: infotrafic accident dn 24 vaslui
