Cod ROȘU de inundații în județul Buzău: Satul Mierea, izolat complet. 12 persoane, blocate de viituri.

Viituri în județul Buzău: accesul rutier spre localitatea Mierea, blocat. 12 persoane, izolate din cauza creșterii râului Nișcov

Ploile abundente din ultimele ore au provocat inundații și blocaje rutiere în mai multe județe din țară. În Buzău, patru gospodării din localitatea Mierea au rămas izolate după ce nivelul râului Nișcov a depășit cota de atenție. Autoritățile intervin pentru restabilirea accesului și limitarea pagubelor.

Drum blocat și gospodării izolate în Mierea, județul Buzău

Accesul rutier către localitatea Mierea, din județul Buzău, este blocat vineri, în urma creșterii semnificative a nivelului râului Nișcov. Patru gospodării, în care locuiesc 12 persoane, au rămas izolate, însă, potrivit autorităților, situația este sub control.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Buzău a precizat că, în ultimele ore, cantitățile mari de precipitații au dus la depășirea cotei de atenție pe râul Nișcov, provocând inundarea căilor de acces și izolarea temporară a mai multor familii.

„Pe raza localității Mierea, județul Buzău, 4 gospodării în care locuiesc 12 persoane sunt izolate rutier din cauza creșterii nivelului râului Nișcov. Persoanele menționează că nu au probleme de sănatate și au suficiente resurse”, a transmis ISU Buzău.

Reprezentanții ISU au transmis că persoanele afectate nu au probleme medicale și dispun de suficiente resurse pentru a face față situației până la reluarea accesului rutier. Totodată, echipele de intervenție se află deja în teren pentru a monitoriza evoluția fenomenului și pentru a asigura condiții de siguranță.

Un drum a fost blocat de aluviuni în comuna Tisău

Un drum a fost blocat de aluviuni în comuna Tisău, iar mai multe alunecări de teren activate ca urmare a ploilor din ultimele ore au afectat drumurile din județul Buzău, pompierii acționând în mai multe zone pentru evacuarea apei.



Potrivit datelor transmise, vineri, de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Buzău, în contextul avertizărilor meteorologice și hidrologice emise pentru acest județ au fost necesare mai multe intervenții pentru evacuarea apei din gospodării.



„De la începutul manifestării efectelor meteo pentru care au fost emise avertizări, pompierii buzoieni au fost solicitați în 16 situații, în municipiul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat, comuna Tisău, precum și în comunele Săhăteni (localitatea Istrița de Jos), Viperești, Pârscov (localitatea Afumați), Merei (localitatea Lipia) și în localitățile Costești, Topliceni și Podgoria. La acest moment, se acționează pentru evacuarea apei în municipiul Buzău, pe strada Primăverii și strada Stăvilarului, în municipiul Râmnicu Sărat, pe strada Câineni, în comuna Podgoria, precum și în satul Lipia, comuna Merei”, a informat ISU Buzău.

Conform acesteia, în urma precipitațiilor înregistrate în ultimele ore și a celor prognozate, a fost emisă o avertizare hidrologică Cod roșu.



'În intervalul 06.02.2026, orele 08:50 - 15:00, se pot produce creșteri importante de debite și niveluri, cu depășiri ale cotelor de pericol, pe râul Nișcov, afluent al râului Buzău, pe sectoare din județele Prahova și Buzău. ISU Buzău a transmis mesaje RO-ALERT pentru informarea și avertizarea populației pe raza localităților Vernești și Tisău', a mai anunțat instituția.

Intervenții în 21 de localități din cinci județe

Potrivit bilanțului operativ, în intervalul 5 februarie, ora 08:00 – 6 februarie, ora 08:00, efectele fenomenelor hidrometeorologice s-au resimțit în 21 de localități din cinci județe: Bacău, Buzău, Dolj, Dâmbovița și Vrancea.

Forțele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din cinci locuințe și aproximativ 50 de curți, dar și pentru degajarea unor elemente de construcție de la un imobil afectat de vânt și precipitații.

„În intervalul 05.02.2026, ora 08:00 – 06.02.2026, ora 08:00, s-au înregistrat efecte în 21 localități din 5 județe (BC, BZ, DJ, DB și VN). Forțele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din 5 case și 50 de curți, respectiv pentru degajarea unor elemente de construcție de la 1 imobil”, potrivit IGSU.

În județul Dolj, traficul rutier a fost temporar blocat pe un drum județean din localitatea Pielești, din cauza apei acumulate pe carosabil. Din fericire, autoritățile anunță că apa este în retragere, iar circulația urmează să fie reluată în condiții normale.

Situație critică și în județul Vrancea

Intervenții sunt în desfășurare și în mai multe localități din județul Vrancea, unde pompierii acționează pentru evacuarea apei din gospodării și limitarea pagubelor produse de inundații.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite deplasările în zonele afectate, să respecte indicațiile echipelor de intervenție și să urmărească informările oficiale privind evoluția situației meteorologice.