Schimbări importante STB în București: reapare linia 74, iar traseul 312 se scurtează

TPBI reintroduce linia 74 între Berceni și Piața Unirii. Ce schimbări apar pentru linia 312 din 1 iunie 2026

Începând de luni, 1 iunie 2026, transportul public din București va suferi modificări importante. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a anunțat reînființarea liniei 74, care va face legătura directă între terminalul „Arcade Berceni” și Piața Unirii.

Călătorii din sudul Capitalei vor avea o nouă legătură directă cu centrul Bucureștiului

Noua linie vine în sprijinul locuitorilor din sudul Capitalei, oferind o conexiune mai rapidă către centrul orașului și reducând nevoia de transbordare pentru mii de călători.

Linia 74 va circula cu troleibuze cu autonomie

Potrivit TPBI, linia 74 va fi operată în principal cu troleibuze dotate cu autonomie, iar în zilele lucrătoare parcul auto va fi suplimentat și cu autobuze.

Traseul complet al liniei 74 va fi următorul:

„Arcade Berceni” – Bd. Metalurgiei – Str. Turnu Măgurele – Str. Emil Racoviță – Str. Nițu Vasile – Calea Văcărești – Bd. Tineretului – Bd. Dimitrie Cantemir – „Piața Unirii”, apoi retur pe același traseu.

Noua rută este menită să faciliteze accesul rapid către una dintre cele mai importante zone de tranzit și business din Capitală.

Linia 312 va avea traseul scurtat

Tot de la 1 iunie 2026, TPBI modifică și traseul liniei 312. Autobuzele nu vor mai ajunge până la actualul capăt de linie, ci vor întoarce la terminalul „Bd. Alexandru Obregia”, amplasat la intersecția dintre Strada Turnu Măgurele și Bulevardul Metalurgiei.

Noul traseu al liniei 312 va fi:

„Bd. Alexandru Obregia” – Str. Turnu Măgurele – Str. Emil Racoviță – Str. Serg. Nițu Vasile – Calea Văcărești – Șos. Mihai Bravu – Splaiul Unirii – bretea pasaj Mărășești – Bd. Mircea Vodă – Str. Sfânta Vineri – Bd. Corneliu Coposu – Str. Halelor – Piața Unirii – „Piața Unirii 1”.

Returul se va face pe Splaiul Unirii – Șos. Mihai Bravu – Calea Văcărești – Str. Serg. Nițu Vasile – Str. Emil Racoviță – Str. Turnu Măgurele – „Bd. Alexandru Obregia”.