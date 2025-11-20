Managera interimară a Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași și-a dat demisia

Potrivit Ziarului de Iași, Veronica Leonte și-a depus joi cererea de demisie, pentru a părăsi postul de Manager al Spitalului de Copii „Sfânta Maria din Iași.

Ea a fost desemnată ca manager interimar la începutul lunii octombrie.

De curând, conducerea spitalului a contestat în instanță amenda de 30.000 de lei aplicată de Direcția de Sănătate Publică Iași, măsură dată în urma decesului celor 8 copii infectați cu bacteria Serratia pe secția de ATI a spitalului.

Potrivit sursei citate, conducerea spitalului a cerut, anularea amenzii sau înlocuirea măsurii cu un avertisment, pe motiv că sancțiunea ar fi „împovărătoare” și „neproporțională” față de faptele constate de autorități.

Potrivit Consiliului Județean Iași, managera interimară a spitalului ar fi demisionat din motive personale. Veronica Leonte își va menține postul până în 1 decembrie, potrivit reprezentanților Consiliului Județean Iași.

„Consiliul Județean a luat act de demisia, din motive personale, a doamnei Veronica Leonte din funcția de manager interimar al Spitalului pentru Copii „Sfânta Maria”. Doamna Leonte va continua să își exercite atribuțiile de coordonare a unității medicale până la data de 1 decembrie”.

(sursa: Mediafax)