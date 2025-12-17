x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Alstom a adus în România încă două trenuri Coradia

Alstom a adus în România încă două trenuri Coradia

de Adrian Stoica    |    17 Dec 2025   •   14:15
Alstom a adus în România încă două trenuri Coradia
Sursa foto: Cele 37 de rame electrice urmează să fie concesionate

Alstom anunță că încă două rame din contractul pentru 37 de unități pentru Autoritatea de Reformă Feroviară au intrat în România, acestea ajungă în depoul companiei din zona București Grivița.

TS10 și TS11, sau RE-IR101 010 și RE-IR101 011 aduc ramele Coradia Stream la 10 unități sosite în țară.

Ramele operează momentan pentru CFR Călători pe rutele București – Constanța, București – Drobeta Turnu Severin și urmează să fie utilizate și pe rute spre Craiova, Brașov, Arad și Cluj Napoca, odată cu sosirea întregului prim lot al CFR Calători, 12 rame și a primelor rame alocate Interregional Calatori. Cele 37 de rame electrice urmează să fie concesionate sub forma unor contracte de servicii publice, în 3 contracte pentru CFR Călători și Interregional Călători Cluj.

Primul contract, CSP-L1 este atribuit CFR Călători, pentru 12 rame electrice, al doilea, CSP-L2, atribuit Interregional Călători, pentru 13 rame electrice , iar ultimul, CSP-L3, atribuit CFR Călători, pentru 12 rame electrice. Viteza maximă de rulare a noilor automotoare este de 160 km/h. Valoarea contractului pentru achiziționarea celor 37 de rame este de 1.708.996.863,41 lei.

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Alstom trenuri noi
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri