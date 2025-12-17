Alstom a adus în România încă două trenuri Coradia

TS10 și TS11, sau RE-IR101 010 și RE-IR101 011 aduc ramele Coradia Stream la 10 unități sosite în țară.

Ramele operează momentan pentru CFR Călători pe rutele București – Constanța, București – Drobeta Turnu Severin și urmează să fie utilizate și pe rute spre Craiova, Brașov, Arad și Cluj Napoca, odată cu sosirea întregului prim lot al CFR Calători, 12 rame și a primelor rame alocate Interregional Calatori. Cele 37 de rame electrice urmează să fie concesionate sub forma unor contracte de servicii publice, în 3 contracte pentru CFR Călători și Interregional Călători Cluj.

Primul contract, CSP-L1 este atribuit CFR Călători, pentru 12 rame electrice, al doilea, CSP-L2, atribuit Interregional Călători, pentru 13 rame electrice , iar ultimul, CSP-L3, atribuit CFR Călători, pentru 12 rame electrice. Viteza maximă de rulare a noilor automotoare este de 160 km/h. Valoarea contractului pentru achiziționarea celor 37 de rame este de 1.708.996.863,41 lei.