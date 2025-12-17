Răzvan Cuc și Cătălin Bușe au fost arestați preventiv

Răzvan Cuc este acuzat de complicitate la dare de mită, iar Cătălin Daniel Bușe de dare de mită.

Fostul ministru al Transporturilor și omul de afaceri au fost reținuți marți de DNA.

Potrivit surselor judiciare citate de gandul.ro, procurorii ar viza fapte de dare de mită și complicitate la dare de mită, într-un contract cadru de 23 de milioane de lei. Valoarea mitei ar fi fost de 6% din contract.

Răzvan Cuc a fost ministru al Transporturilor în perioada ianuarie -octombrie 2017 și februarie – noiembrie 2019. El a fost deputat PSD de Giurgiu și senator PSD de Neamț.

(sursa: Mediafax)