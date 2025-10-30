Mașină de poliție din Teleorman, implicată într-un accident în Dâmbovița

x close
de Redacția Jurnalul    |    30 Oct 2025   •   10:12
O autospecială a Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman a fost implicată miercuri dimineață într-un accident pe DN 72, în comuna Dragodana, județul Dâmbovița.

Joi dimineața, în jurul orei 06:30, polițiștii din cadrul Formațiunii Rutiere Găești au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 72, în comuna Dragodana, județul Dâmbovița.

Conform primelor date, accidentul a implicat o autospecială a IPJ Teleorman, condusă de un agent de poliție în vârstă de 43 de ani, și un autoturism condus de o femeie de 35 de ani.

Nicio persoană nu a fost rănită în urma coliziunii.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative pentru consum de alcool.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii accidentului și eventualele responsabilități.

 

(sursa: Mediafax)

