Mașină de poliție din Teleorman, implicată într-un accident în Dâmbovița

Joi dimineața, în jurul orei 06:30, polițiștii din cadrul Formațiunii Rutiere Găești au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 72, în comuna Dragodana, județul Dâmbovița.

Conform primelor date, accidentul a implicat o autospecială a IPJ Teleorman, condusă de un agent de poliție în vârstă de 43 de ani, și un autoturism condus de o femeie de 35 de ani.

Nicio persoană nu a fost rănită în urma coliziunii.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative pentru consum de alcool.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii accidentului și eventualele responsabilități.

(sursa: Mediafax)