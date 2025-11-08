O mașină s-a răsturnat pe plafon, după ce a lovit un stâlp în Sectorul 4 al Capitalei

Potrivit Brigăzii Rutiere a Capitalei, o femeie de 66 de ani, care se deplasa la volan pe bulevardul Constantin Brâncoveanu a pierdut controlul asupra direcției de mers și a lovit un stâlp de iluminat public, iar după aceea s-a răsturnat pe plafon.

În urma accidentului au rezultat doar pagube materiale, context în care conducătoarea auto a fost îndrumată la sediul Biroului de Accidente Ușoare pentru întocmirea documentelor de constatare.

De asemenea, femeia a fost testată cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind 0.

Traficul rutier este restricționat pe banda I a bulevardului Constantin Brâncoveanu pentru îndepărtarea de pe partea carosabilă a stâlpului de iluminat.

(sursa: Mediafax)