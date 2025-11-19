Un mort și un rănit grav, după ce un autoturism s-a izbit de o mașină de salubritate

Un accident rutier grav s-a produs în noaptea de marți spre miercuri, în Pasajul Michelangelo din municipiul Timișoara. Incidentul a fost semnalat prin 112 la ora 01:57, iar la fața locului au intervenit echipaje ale pompierilor și medicilor.

La intervenție au fost mobilizate o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD de tip C, o ambulanță SAJ și opt pompieri.

Impactul s-a produs între un autoturism în care se aflau două persoane și o autoutilitară de salubrizare, condusă doar de șofer.

În urma coliziunii, una dintre persoanele aflate în autoturism a rămas încarcerată. Echipajele de descarcerare au extras victima în viață, aceasta fiind conștientă și cooperantă. Cea de-a doua persoană a fost găsită pe carosabil, în stare de inconștiență. Deși echipajele medicale au aplicat manevre de resuscitare, victima nu a răspuns și a fost declarată decedată de medicul aflat la fața locului. Șoferul utilitarei nu a necesitat îngrijiri medicale.

Victima rănită a fost transportată de urgență la spital pentru investigații și tratament. Ancheta privind circumstanțele exacte ale producerii accidentului este în desfășurare.

(sursa: Mediafax)