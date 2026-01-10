Finlanda luptă împotriva știrilor false începând cu copiii de grădiniță

De zeci de ani, Finlanda a integrat educația media, inclusiv capacitatea de a analiza diferite tipuri de media și de a recunoaște dezinformarea, în programa națională pentru elevii cu vârste de până la 3 ani. Cursul face parte dintr-un program robust de combatere a dezinformării, menit să-i facă pe finlandezi mai rezistenți la propagandă și afirmații false, în special la cele care trec granița de 1.340 de kilometri cu Rusia vecină.

Acum, profesorii au sarcina de a adăuga alfabetizarea în domeniul inteligenței artificiale în programa școlară, mai ales după ce Rusia și-a intensificat campania de dezinformare în toată Europa, în urma invaziei sale pe scară largă a Ucrainei, în urmă cu aproape patru ani. Aderarea Finlandei la NATO în 2023 a provocat, de asemenea, furia Moscovei, deși Rusia a negat în repetate rânduri că se amestecă în treburile interne ale altor țări.

„Considerăm că a avea bune competențe în domeniul mass-media este o abilitate civică foarte importantă”, a declarat Kiia Hakkala, specialist pedagogic pentru orașul Helsinki, pentru Associated Press. „Este foarte important pentru siguranța națiunii și pentru siguranța democrației noastre”.

La școala primară Tapanila, situată într-un cartier liniștit din nordul orașului Helsinki, profesorul Ville Vanhanen a învățat un grup de elevi din clasa a IV-a cum să identifice știrile false. În timp ce pe ecranul televizorului apărea bannerul „Realitate sau ficțiune?”, elevul Ilo Lindgren a evaluat întrebarea.

„Este puțin dificil”, a recunoscut băiatul de 10 ani.

Vanhanen a spus că elevii săi învață de ani de zile despre știrile false și dezinformare, începând cu citirea titlurilor și a textelor scurte. Într-o lecție recentă, elevii din clasa a IV-a au avut sarcina de a găsi cinci lucruri la care să fie atenți atunci când consumă știri online, pentru a se asigura că acestea sunt de încredere. Acum trec la alfabetizarea în domeniul IA, care devine rapid o abilitate vitală.

„Am studiat cum să recunoaștem dacă o imagine sau un videoclip este creat de IA”, a adăugat Vanhanen, profesor și director adjunct al școlii.

Mass-media finlandeză joacă, de asemenea, un rol important, organizând anual „Săptămâna ziarelor”, în cadrul căreia tinerilor li se trimit ziare și alte știri pentru a le consuma. În 2024, Helsingin Sanomat, cu sediul în Helsinki, a colaborat la un nou „ABC al alfabetizării media”, distribuit tuturor tinerilor de 15 ani din țară la începutul liceului.

„Este foarte important pentru noi să fim considerați un loc de unde poți obține informații verificate, de încredere, realizate de oameni pe care îi cunoști, într-un mod transparent”, a declarat Jussi Pullinen, redactorul-șef al ziarului.

Competențele media fac parte din programa educațională finlandeză încă din anii 1990, iar pentru persoanele în vârstă, care pot fi deosebit de vulnerabile la dezinformare, sunt disponibile cursuri suplimentare.

Aceste competențe sunt atât de înrădăcinate în cultura acestei națiuni nordice de 5,6 milioane de locuitori, încât aceasta se clasează în mod regulat pe primul loc în Indicele european al competențelor media. Indicele a fost elaborat de Open Society Institute din Sofia, Bulgaria, între 2017 și 2023.

„Nu cred că ne-am imaginat că lumea va arăta așa”, a declarat ministrul finlandez al educației, Anders Adlercreutz. „Că vom fi bombardați cu dezinformare, că instituțiile noastre vor fi puse la încercare – democrația noastră va fi cu adevărat pusă la încercare – prin dezinformare”.

Și odată cu avansarea rapidă a instrumentelor de inteligență artificială, educatorii și experții se grăbesc să-i învețe pe elevi și pe restul publicului cum să distingă între știrile reale și cele false.

„În spațiul informațional este deja mult mai dificil să identifici ce este real și ce nu este real”, a declarat Martha Turnbull, directorul departamentului de influență hibridă al Centrului european de excelență pentru combaterea amenințărilor hibride, cu sediul la Helsinki. „Se întâmplă ca, în acest moment, să fie destul de ușor să identifici falsurile generate de IA, deoarece calitatea acestora nu este atât de bună pe cât ar putea fi”.

Ea a adăugat: „Dar pe măsură ce această tehnologie se dezvoltă și, în special, pe măsură ce ne îndreptăm spre lucruri precum IA agentică, cred că atunci va deveni mult mai dificil pentru noi să le identificăm”.

