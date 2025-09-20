Motociclist decedat pe o stradă din orașul Timișoara în urma unui accident

x close
de Redacția Jurnalul    |    20 Sep 2025   •   20:00
Un motociclist a murit în urma unui accident produs sâmbătă pe o stradă din orașul Timișoara.

IPJ Timiș a anunțat că „un bărbat de 57 de ani a condus un autoturism pe strada Grigore Alexandrescu dinspre strada Armoniei, iar, la un moment, ar fi intrat în coliziune cu un motociclist de 35 de ani, care circula regulamentar pe strada Grigore Alexandrescu.”

Victima nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarată decedată de către medic, au transmis și reprezentanții ISU.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Conform procedurii, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: motociclist deces accident
