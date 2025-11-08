Un nou traseu tematic în pădurile ieșene: Bârnova Trail

Romsilva - Direcția Silvică Iași anunță deschiderea „Bârnova Trail”, un nou traseu tematic dedicat celor care vor să exploreze pădurea de foioase și să înțeleagă mai bine echilibrul natural al ecosistemelor.

Inițiativa continuă tradiția începută de Ocolul Silvic Pașcani, care a creat primul traseu tematic din zona de deal-câmpie din România.

De-a lungul anilor, Direcția Silvică Iași a devenit un exemplu de bune practici în educație forestieră, reușind să transforme pădurile din zonă în spații interactive pentru învățare și relaxare.

Noul traseu oferă vizitatorilor o experiență completă, de la „băi de pădure” și drumeții ușoare, până la activități de conectare cu natura și lecții despre biodiversitate.

Proiectul a fost realizat cu sprijinul SCC Romania, în parteneriat cu ANMAP, Magnius, September Media și Asociația Real Sports- Educație pentru Sport și Sănătate.

Potrivit Romsilva, rețeaua de trasee educative din România cuprinde în prezent 66 de astfel de rute, amenajate în direcțiile silvice și în parcurile naționale și naturale, în cadrul programului „Descoperă secretele pădurii - Să învățăm despre păduri”.

(sursa: Mediafax)