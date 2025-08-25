x close
Nouă răniți, în urma unui accident între un microbuz și o mașină

de Redacția Jurnalul    |    25 Aug 2025   •   08:54
Sursa foto: Arhiva Jurnalul

Nouă persoane au fost rănite, în noaptea de duminică spre luni, în urma unui accident care a avut loc în Câlnic, județul Gorj, între un microbuz și o mașină.

Potrivit ISU Gorj, accidentul a avut loc în jurul orei 00:00, între un autoturism și un microbuz pe raza localității Câlnic.

Echipajele de intervenție au constatat că în urma impactului au fost rănite nouă persoane.

Din fericire, toate victimele au fost conștiente și cooperante, nefiind încarcerate.

Toate cele nouă victime, trei femei cu vârste între 44 și 50 de ani și șase bărbați cu vârste între 37 și 73 de ani au fost evaluate medical la fața locului, iar ulterior au fost transportate la spital pentru investigații medicale suplimentare.

(sursa: Mediafax)

