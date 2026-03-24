Atenție! Pod prăbușit în județul Covasna

Podul de pe DC 33A, între localitățile Ariușd și Bod, județul Brașov, s-a surpat în totalitate. Starea în care se află podul face imposibil accesul.

IPJ Covasna anunță că a fost informat administratorului drumului public, urmând ca în cel mai scurt timp să fie dispusă restricționarea circulației rutiere pe respectivul tronson de drum, precum și securizarea zonei și marcarea cu indicatoare de interzicere a accesului.

Șoferii sunt sfătuiți să respecte barierele sau semnalizarea instalată.

Polițiștii atrag atenția că restricția se adresează și pietonilor.

Ca variantă alternativă, poate fi utilizată ruta DJ 103 Araci-Bod.

(sursa: Mediafax)