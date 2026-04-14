Polițistul local în rochiță pierde procesul de abuz în serviciu împotriva șefului său

Cezar Bucur, polițistul local care mergea la serviciu îmbrăcat în rochițe, a reclamat în repetate rânduri conducerea instituției, inclusiv în cauze civile și penale. Una dintre acuzații l-a vizat pe Horia Scarlat, unul dintre directori, pentru abuz în serviciu.

Procurorii au dispus neînceperea urmăririi penale

În urma anchetei, procurorii au concluzionat că nu există suficiente probe care să susțină acuzațiile, dispunând renunțarea la urmărirea penală. Decizia a fost ulterior trimisă în instanță pentru confirmare.

Judecătorii au admis cererea Parchetului și au validat soluția, hotărârea fiind definitivă. Instanța a stabilit că faptele reclamate nu întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de purtare abuzivă.

Cazul a generat controverse și a atras atenția opiniei publice, în contextul unor dispute interne privind regulile și conduita în cadrul instituției.

În urma deciziei definitive există posibilitatea ca persoana acuzată să formuleze, la rândul său, plângere pentru sesizarea nejustificată a organelor judiciare, notează spynews.ro.