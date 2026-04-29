Prima linie nouă de tramvai din București în 30 de ani: lucrările au început în Prelungirea Ghencea

Prima linie nouă de tramvai din București după 30 de ani începe să prindă formă

Capitala face un pas important spre modernizarea infrastructurii de transport. Primele șine pentru linia de tramvai din Prelungirea Ghencea au ajuns, iar autoritățile anunță demararea lucrărilor de montare, într-un proiect considerat istoric pentru București.

Primele șine au ajuns, lucrările au început

Primăria Capitalei a anunțat că proiectul mult așteptat al noii linii de tramvai din Prelungirea Ghencea a intrat într-o etapă esențială. Primele șine au fost livrate și montarea lor a început deja pe tronsonul Brașov – Râul Doamnei.

„Primele şine pentru linia de tramvai pe care o construim de la zero pe Prelungirea Ghencea au sosit ieri! Începem deja să le montăm pe tronsonul Braşov-Râul Doamnei. Este practic prima linie nouă de tramvai construită în Bucureşti după 30 de ani! Traseul tramvaiului 41 va fi prelungit de la Str. Braşov până la Şoseaua de Centură. Asta înseamnă 5 km de şină dublă", transmite autoritatea locală.

Acest proiect marchează o premieră pentru infrastructura Capitalei, fiind prima extindere majoră a rețelei de tramvai după trei decenii.

Șantier intens și lucrări complexe

Pe șantier lucrează zilnic aproximativ 100 de muncitori, implicați în mai multe tipuri de lucrări. Intervențiile vizează atât infrastructura rutieră, cât și sistemele moderne de transport.

Se lucrează simultan la structura drumului, la sistemele de semaforizare, la montarea liniei de tramvai și la relocarea utilităților existente. Ritmul este unul susținut, autoritățile dorind accelerarea implementării proiectului.

Cum va arăta noua Prelungire Ghencea

Proiectul nu se rezumă doar la introducerea unei noi linii de tramvai. Întreaga zonă va fi modernizată complet, într-un concept urban adaptat nevoilor actuale.

Prelungirea Ghencea va beneficia de patru benzi de circulație, câte două pe fiecare sens, o linie dublă de tramvai construită de la zero, piste dedicate bicicliștilor, trotuare modernizate și spații verzi. În plus, iluminatul public va fi realizat cu tehnologie LED, iar cablurile vor fi îngropate în subteran pentru un aspect urban mai curat.

Intersecțiile vor fi dotate cu semafoare inteligente, menite să fluidizeze traficul într-una dintre cele mai aglomerate zone ale Capitalei.

Termene și impact asupra traficului

Autoritățile estimează că lucrările la sistemul rutier și la supralărgirea drumului vor fi finalizate anul viitor. Proiectul are potențialul de a reduce semnificativ timpul petrecut în trafic și de a încuraja utilizarea transportului public.

În paralel, Primăria Capitalei a publicat imagini comparative privind durata deplasării între Arcul de Triumf și Piața Presei. Rezultatele arată diferențe semnificative între transportul public și cel personal.

Astfel, traseul este parcurs în doar 2 minute și 26 de secunde cu autobuzul, în timp ce cu mașina personală durează aproape 8 minute.

Transportul public, tot mai avantajos

Introducerea benzilor unice pentru transportul public începe deja să producă efecte. Începând cu 18 aprilie, mai multe linii de autobuz circulă pe un culoar dedicat pe Bulevardul Regele Mihai I, între Arcul de Triumf și Piața Presei.

Această măsură contribuie la reducerea timpilor de deplasare și reprezintă un argument în plus pentru utilizarea transportului în comun.

Sursa foto: Primăria Capitalei