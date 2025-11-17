Primarul din Ceatalchioi se gândește la evacuare forțată: Pericolul e pe noi, nu se poate altfel

Cernega a spus că a început evacuarea în Ceatalchioi și se deplasează echipe din casă în casă pentru a-i convinge pe oameni.

Întrebat, la Antena 3 CNN, ce se va întâmpla cu care nu doresc să plece, primarul Cernega a spus că „nu e o acțiune care e pe vrute sau pe nevrute”: „S-a dat ordinul de evacuare, nu încap discuții. Se asigură condițiile în linime. Și asta este. Probabil se va recurge la forță”.

Primarul a fost întrebat dacă se va recurge la forță pentru a fi scoși oamenii din case, el răspunzând că speră că nu se va ajunge la așa ceva.

„Îi vom convinge, merg eu din casă în casă, am format echipe cu oameni de primărie, îi cunosc oameni, probabil eu zic că ei au destulă încredere ca să mă înțeleagă”, a spus Tudor Cernega.

„Pericolul e pe noi, nu se poate altfel (...). Eu merg acum, discut, fac o listă cu cei care nu vor și după aceea sunt la fața locului și oamenii vor lua decizia lor. Eu, în prima fază, merg și discut cu ei, prezint o listă, care vrea să autoevacueze, care nu. Asta, adică avem de făcut. Apoi. decizia va fi luată de ei”, a mai spus primarul.

Acesta a menționat că, în general, oamenii au înțeles pericolul, iar cei care nu vor spun că le e teamă să plece, că au anumale și că nu li se poate întâmpla lor.

Persoanele evacuate vor fi cazare în Tulcea, la un internat. Este vorba despre circa 250 de persoane din Ceatalchioi.

Primarul a mai spus că la bordul petrolierului arde din timpul nopții, „de pe la două noaptea”.

Autoritățile au decis, luni, evacuarea preventivă a localității Ceatalchioi din județul Tulcea, din cauza navei cu GPL lovită de dronă rusească pe Dunăre. Măsura vine la scurt timp după evacuările din Plauru.

O navă care transporta GPL a fost lovită de o dronă în timp ce trecea pe Dunăre. Incidentul s-a produs luni.

Luni dimineață autoritățile locale, în coordonare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne, au decis evacuarea preventivă a persoanelor și a animalelor aflate în localitatea Plauru, măsură menținută până la eliminarea oricărui risc pentru populație.

(sursa: Mediafax)