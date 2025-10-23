Primăria Certeju de Sus, sub sechestru ANAF: sediul şi 110 hectare de pădure ar putea fi vândute pentru o datorie de 8,4 milioane lei

Sediul Primăriei comunei Certeju de Sus şi 110 hectare de pădure aflate în proprietatea Unităţii Administrativ-Teritoriale (UAT) au fost puse sub sechestru de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), în contul unei datorii de 8,4 milioane de lei către bugetul de stat, relatează AGERPRES.

Primarul comunei, Alexandru Luca, a explicat că datoria provine dintr-o concesiune realizată în 2010, când administraţia locală a închiriat 50 de hectare unei companii miniere, pentru 600.000 de lei anual. Sumele au fost virate la bugetul local, însă un control ANAF din 2018 a stabilit că acestea ar fi trebuit direcţionate către bugetul de stat.

Necontestarea procesului-verbal în termenul legal a făcut ca decizia ANAF să devină definitivă, blocând activitatea administraţiei. „Nu putem accesa fonduri europene, nu ne putem dezvolta. Suntem într-o situaţie foarte dificilă”, a declarat primarul pentru AGERPRES.

Situaţia este agravată de faptul că Minvest Deva, companie la care statul este acţionar, are o datorie de peste 7,3 milioane de lei către UAT Certeju de Sus. „Dacă Minvest şi-ar achita datoria, am putea respira un pic”, a spus edilul.

Locuitorii comunei se declară revoltaţi şi consideră că vina aparţine fostei administraţii. „Nu e normal, să plătească cine a făcut datoriile. Dacă pierdem primăria, pierdem tot satul”, spun oamenii din Certeju de Sus.

Primarul a mai precizat că actualul sediu nu a fost întabulat de fosta conducere, motiv pentru care există riscul pierderii clădirii. În acest caz, administraţia locală se va muta într-un imobil mai vechi, situat vis-a-vis de farmacie.

Comuna Certeju de Sus, cu circa 2.857 de locuitori, se află pe locul 9 la nivel naţional între instituţiile publice cu cele mai mari datorii la stat, potrivit AGERPRES.