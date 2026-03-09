10 superalimente care îți mențin pielea tânără și creierul sănătos

Printre acestea se află fructele și legumele bogate în antioxidanți, peștele cu grăsimi sănătoase și nuciferele, cu efecte benefice asupra inimii și creierului.

10 alimente anti-îmbătrânire

Matcha

Pudra de ceai verde este considerată un superaliment, cu de până la zece ori mai mulți antioxidanți decât ceaiul verde obișnuit. Consumul regulat susține sănătatea creierului și a pielii.

Somon

Bogat în acizi grași Omega-3, somonul ajută la menținerea sănătății inimii și creierului.

Avocado

Sursă de grăsimi sănătoase și vitamine, avocado protejează celulele și susține elasticitatea pielii.

Turmeric latte

Curcumina din turmeric protejează celulele de deteriorare și reduce inflamația, având și efecte benefice asupra pielii și creierului.

Roșii

Conțin licopen, un antioxidant puternic, cu efect de protecție pentru piele și sănătatea cardiovasculară.

Semințe de dovleac

Bogate în magneziu, antioxidanți și grăsimi sănătoase, susțin sănătatea inimii și a creierului.

Cartof dulce

Conține antioxidanți similari celor din afine, protejează celulele de stresul oxidativ și are beneficii pentru piele.

Afine

Fructe bogate în antioxidanți, afinele au efect antiinflamator și beneficii pentru memorie și sănătatea creierului.

Fasole roșie

Sursă de proteine și antioxidanți, fasolea roșie susține masa musculară, metabolismul și sănătatea inimii.

Midgale

Bogate în vitamina E, magneziu și grăsimi sănătoase, migdalele protejează pielea, susțin creierul și ajută la menținerea unui stil de viață echilibrat, potrivit spynews.ro.