Protest în fața Primăriei Capitalei pe tema migranților, pe 2 septembrie 2025

Primăria Municipiului București a anunțat că a aprobat desfășurarea unei adunări publice inițiate de Asociația Noua Dreaptă și Partidul SOS România.

Protestul este programat pentru 2 septembrie 2025, între orele 11:00 și 13:00, pe trotuarul din fața sediului PMB, lângă Parcul Cișmigiu.

Potrivit documentației depuse, la manifestație sunt așteptate aproximativ 20 de persoane.

Tema anunțată de organizatori este „nemulțumirea față de intenția de lansare a proiectului Strategia de incluziune a migranților în Municipiul București”.

PMB a subliniat că proiectul a fost retras din dezbatere publică pentru a integra recomandările primite din partea ONG-urilor și urmează să fie prezentată o variantă revizuită.

Totodată, primăria a atras atenția că autorizarea unei adunări publice nu înseamnă validarea mesajelor organizatorilor, ci respectarea cadrului legal care garantează dreptul la liberă exprimare și întrunire.

Reprezentanții instituției au precizat că instigarea la ură, discriminare sau violență este sancționată de lege, iar responsabilitatea pentru declarațiile și acțiunile din timpul protestului revine integral organizatorilor și participanților.