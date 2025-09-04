Proteste în Capitală. Sindicatele din administrația publică anunță acțiuni de amploare pe 15 septembrie 2025

Federațiile sindicale reprezentative din administrația publică au semnat marți primul document de acțiune sindicală comună împotriva politicilor sociale şi economice promovate de Guvern în acest sector de activitate, după ce acesta a propus inițial reducerea cu 20% a posturilor din administrația locală, ajungând ulterior la un procent de 45%, potrivit unui comunicat transmis de Sindicatul Național „Forța Legii”.



„Față de această stare de lucruri, mai multe organizații sindicale reprezentative, începând cu SCOR și Forța Legii, au demarat acțiuni de protest la nivel local, exprimat prin faptul că lucrătorii din primării nu mai lucrează cu publicul", se arată în comunicatul sindical.

Protestul de amploare va avea loc chiar în ziua în care Guvernul va dezbate proiectul de reduceri. Federaţia Columna-SCOR, Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie – FNSA, Federaţia Naţională a Sindicatelor Unite din Poliţia Locală, Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţia Publică Locală SEDLEX, Federaţia PUBLISIND, Federația Sindicatelor Democratice din România și Uniunea Sindicatelor Funcționarilor Publici și Personalului Contractual FORŢA LEGII au semnat documentul comun.

Câteva mii de lucrători vor picheta „sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și sediul Guvernului, între acestea mărșăluind pe traseul B-dul Libertății – Piața Națiunile Unite – Calea Victoriei – Piața Victoriei".

Sindicatele au făcut „apel la cetățeni să înțeleagă necesitatea acetor acțiuni de protest, dar și la autoritățile locale, să nu împiedice protestele lucrătorilor din primării".