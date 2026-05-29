x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Reacția primarului din Galați în fața dezastrului: „În tot ghinionul ăsta...” Ce l-a salvat pe adolescent și pe mama lui

Reacția primarului din Galați în fața dezastrului: „În tot ghinionul ăsta...” Ce l-a salvat pe adolescent și pe mama lui

de Redacția Jurnalul    |    29 Mai 2026   •   13:45
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Reacția primarului din Galați în fața dezastrului: „În tot ghinionul ăsta...” Ce l-a salvat pe adolescent și pe mama lui
Sursa. Antena 3 CNN/ Ce spune primarul orașului despre impactul dronei în blocul din Mazepa

Ionuț Pucheanu, primarul Galațiului, spune că drona rusească a lovit mai mult casa liftului decât blocul și că explozia s-a produs deasupra holului, nu deasupra unei camere. „În tot ghinionul ăsta avem și un strop de noroc", a spus edilul.

Întrebat, la Antena 3 CNN, despre situația de la fața locului, primarul Galațiului a răspuns că a văzut blocul, alături de echipele ISU. A constatat personal că drona a făcut o gaură de aproximativ un metru, un metru și douăzeci în plafonul de deasupra apartamentului de la etajul 10.

Referitor la consecințele posibile, primarul a spus că ghinionul a fost parțial contracarat de poziția impactului. Explozia s-a produs deasupra holului, nu deasupra unei camere. La un metru și jumătate, doi metri distanță, situația ar fi fost cu totul alta.

„Cel mai probabil am fi putut vorbi și de victime", a declarat Pucheanu.

În apartament se aflau o mamă și fiul ei de 14 ani. Întrebat despre starea lor medicală, primarul a răspuns că, până în acel moment, nu existau probleme grave. A adăugat că sperietura a fost pe măsura situației.

Referitor la întrebarea despre ce ar trebui făcut pentru a preveni astfel de incidente, Pucheanu a răspuns că nu este expert militar. A lăsat răspunsul în seama armatei, dar a cerut explicit ca zona Galațiului să fie protejată urgent.

„Sper ca, în al 13-lea ceas, această zonă să fie protejată, măcar cu un radar", a spus primarul.

A reamintit că în urmă cu aproape o lună a căzut o dronă neexplodată în aceeași zonă. De data aceasta, drona a lovit un bloc locuit.

Întrebat dacă asigurările obligatorii acoperă pagubele produse de drone, Pucheanu a răspuns că problema asigurărilor este secundară în acest moment. A anunțat că, după expertiza tehnică a specialiștilor, primăria va aloca din bugetul local suma necesară pentru remedierea blocului.

„Nu mă interesează dacă apartamentul avea sau nu asigurare. Vrem să remediem problema mai întâi", a declarat Ionuț Pucheanu.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: pucheanu drona dezastru explozie hol camere
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri