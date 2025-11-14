UPDATE Cinci răniți într-un accident în Mureș

UPDATE:

Conform ISU Mureș, este vorba despre un accident rutier produs între două autoturisme.

Sunt șase victime, dintre care care una a fost descarcerată de către pompieri.

Patru dintre victime sunt în stare gravă.

Toate victimele sunt asistate medical de către echipajele de prim ajutor calificat aflate la fața locului, după care, victimele vor fi preluate și transportate la spital.

În momentul de față drumul este blocat pe ambele sensuri de mers.

Știrea inițială:

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române anunță că traficul este oprit temporar pe DN 15 Reghin-Toplița, în zona localității Sălard, județul Mureș, pentru desfășurarea intervenției la locul producerii unui accident rutier.

Cinci persoane au nevoie de îngrijiri medicale după ce autoturismele în care se aflau au fost implicate într-o coliziune.

Autoritățile estimează reluarea circulației după ora 8.30, în funcție de finalizarea operațiunilor de intervenție și degajare a drumului.

(sursa: Mediafax)