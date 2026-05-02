Șantaj cu locul din cimitir

Polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Ploiești au făcut cercetări care au vizat doi bărbați bănuiți de săvârșirea infracțiunii de șantaj, dispunând măsuri procedurale ca urmare a prinderii în flagrant delict.

Cercetările au fost demarate ca urmare a unei sesizări formulate în 17 aprilie de către o persoană care a reclamat că a fost constrânsă să remită sume de bani, prin exercitarea de presiuni și amenințări privind aplicarea unor măsuri legale.

„Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, în perioada mai 2025 – aprilie 2026, două persoane ar fi indus în eroare persoana vătămată, o femeie de 76 de ani, prin atribuirea în mod fals a unor calități oficiale, respectiv aceea de inspector de cimitir, solicitând și primind în mod repetat sume de bani sub pretextul neaplicării unor măsuri legale referitoare la o amenajare realizată într-un cimitir din municipiul Ploiești. În aceste împrejurări, persoana vătămată ar fi remis celor două persoane mai multe sume de bani, prejudiciul total fiind estimat la aproximativ 70.000 de lei”, transmite, sâmbătă, Poliția Prahova.

În urma activităților investigative și a măsurilor operative desfășurate, polițiștii au identificat persoanele bănuite, respectiv doi bărbați, în vârstă de 39 și 44 de ani, ambii din municipiul Ploiești.

În 1 mai 2026, a fost organizată și executată o acțiune de prindere în flagrant delict, în cadrul căreia unul dintre bărbați a fost surprins în timp ce primea o sumă de bani de la persoana vătămată. Ulterior, cei doi bărbați au fost conduși la sediul unității de poliție, în vederea audierii și continuării cercetărilor.

În baza materialului probator administrat, față de aceștia a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați unității de parchet competente, în vederea analizării oportunității dispunerii altor măsuri preventive, conform prevederilor legale în vigoare.

(sursa: Mediafax)