Scene revoltătoare la o grădiniță din Pașcani. Copii terorizați de educatoare: "Să te doară până nu mai poţi!"

Cazul a ieșit la iveală după ce mai mulți preșcolari au refuzat să intre în clasă, iar părinții au observat schimbări alarmante în comportamentul acestora.

Coșmarurile unui copil de 4 ani

Totul a început când părinții unui băiat de 4 ani au remarcat că acesta se trezea speriat în timpul nopții, promitea că va fi „cuminte” și avea o teamă constantă de pedeapsă. Potrivit familiei, copilul folosea frecvent expresii, precum „te bat” sau „treci afară”, cuvinte pe care nu le auzea acasă, relatează observatornews.ro.

Părinții au discutat cu educatoarea și conducerea unității de învățământ, însă li s-a spus că micuțul exagerează și, dacă nu sunt mulțumiți, îl pot retrage de la grădiniță.

Microfon ascuns într-o jucărie de pluș

Situația a devenit și mai gravă atunci când copilul a ajuns acasă cu vânătăi pe corp. În încercarea de a afla ce se întâmplă în clasă, tatăl a ascuns un microfon într-o jucărie de pluș pe care băiețelul o lua zilnic la grădiniță.

„Seara după ce l-am luat de la grădiniță am ascultat toate înregistrările, începând de la a-l face vierme, handicapat, turbat.”, a declarat tatăl băiatului.

Înregistrările surprind numeroase episoade în care educatoarea îi adresa copilului și colegilor săi insulte, precum „vierme”, „handicapat” sau „turbat”, dar și amenințări și remarci agresive.

"Ia uite, ia uite, vii cu capul de aia şi o să crăpi acolo. Nu mă interesează! Să te doară până nu mai poţi!", le spunea educatoarea copiilor.

Directoarea grădiniței a încercat să mușamalizeze cazul

După ce au prezentat dovezile conducerii instituției, părinții susțin că directoarea ar fi recunoscut existența unor probleme, însă le-ar fi cerut să nu sesizeze autoritățile și să rezolve situația pe cale amiabilă.

Plângere la autorități

Familia a decis însă să depună o sesizare la Inspectoratul Școlar Județean Iași, însoțită de înregistrările audio și să facă plângere penală la poliție.

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Iași au transmis că situația este analizată și vor fi aplicate toate măsurile prevăzute de lege în cazul în care acuzațiile se confirmă.

Sfaturile psihologilor

Specialiștii atrag atenția că astfel de situații nu sunt izolate și îi îndeamnă pe părinți să urmărească atent eventualele schimbări de comportament ale copiilor.

Anxietatea, teama de a merge la școală sau la grădiniță, tulburările de somn și izolarea pot reprezenta semnale de alarmă care necesită intervenția unui psiholog și sesizarea autorităților competente.