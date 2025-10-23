O școală a fost evacuată în Mioveni din cauza mirosului de gaz. Circa 275 de oameni evacuați

ISU Argeș transmite, joi seara, că aproximativ 14 de echipaje de pompieri din subunitățile de intervenție din județ, alături de echipe ale distribuitorului de gaz sunt în teren, asigurând măsurile din competență.

Până la acest moment, au fost verificate 33 de locații, iar la 26 dintre acestea s-a dispus oprirea alimentării cu gaz.

În urma verificărilor, preventiv, s-a acționat pentru evacuarea unui număr de aproximativ 275 de persoane și cinci animale, din locațiile în care au fost sesizate evenimentele.

Mai mult decât atât, tot preventiv, având în vedere apropierea de zona respectivă a unei unități de învățământ, respectiv Liceul „Iulia Zamfirescu”, s-a dispus măsura ca întreg personalul și elevii acesteia să fie evacuați.

În zonele unde au fost identificate concentrații de gaz în atmosferă, echipajele distribuitorului de gaz au acționat pentru oprirea gazelor.

Nu au fost identificate victime.

Zeci de apeluri la 112 au fost primite din mai multe zone ale orașului Mioveni, județul Argeș, semnalând un miros intens de gaz resimțit în mai multe blocuri.

(sursa: Mediafax)