Șofer în stop cardio-respirator, după ce o platformă cu butelii s-a răsturnat

Accidentul s-a produs în jurul orei 9:10 și intervin pompierii militari cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și o autospecială SMURD, precum și Serviciul Județean de Ambulanță Dâmbovița cu o autospecială.
Victima, un bărbat, se află în stop cardio-respirator, iar echipajele medicale face manevre de resuscitare.
Traficul este blocat și s-a creat un perimetru de siguranță.
Misiunea este în dinamică.
(sursa: Mediafax)
