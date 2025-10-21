x close
Șofer în stop cardio-respirator, după ce o platformă cu butelii s-a răsturnat

de Redacția Jurnalul    |    21 Oct 2025   •   10:56
Un bărbat se află în stop cardio-respirator, după ce o platformă destinată transportului de butelii s-a răsturnat marți în afara șoselei, în localitatea Dobra, județul Dâmbovița, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dâmbovița.

Accidentul s-a produs în jurul orei 9:10 și intervin pompierii militari cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și o autospecială SMURD, precum și Serviciul Județean de Ambulanță Dâmbovița cu o autospecială.

Victima, un bărbat, se află în stop cardio-respirator, iar echipajele medicale face manevre de resuscitare.

Traficul este blocat și s-a creat un perimetru de siguranță.

Misiunea este în dinamică.

şofer stop cardio-respirator butelii
