STB în faliment: Sute de directori și economiști cu salarii mari. 120 de autobuze defecte. AUR și PSD se opun auditului

Deși bugetul alocat este mare, STB înregistrează pierderi uriașe, consumând cât o primărie de sector, în pofida tarifelor mari plătite de bucureșteni. Astfel că o călătorie costă acum 5 lei, dublată de noul primar, care a majorat costurile pentru bucureșteni înainte să facă o reformă serioasă.

Criză managerială la STB

STB are 200 de directori şi şefi de servicii, iar numărul şoferilor și vatmanilor se ridică la circa 4000, ceea ce înseamnă un director sau un şef la fiecare 20 de angajaţi care ies pe traseu.

Salariul unui director este de circa 11.000 de lei, potrivit informaţiilor de pe site-ul societăţii, cea ce înseamnă că doar salariile celor 200 de directori şi şefi însumează peste 2.200.000 de lei lunar.

"Şi eu, pentru că am fost nevoit să dau afară, să concediez persoane care nu-și mai aveau locul pe un anumit serviciu sau un anumite birou. Se fac reforme în continuu, asta trebuie să facă un management.", explică Alexandru Hazem Kansou, fost director general STB.

Probleme tehnice și financiare

În timp ce sute de șefi prmesc salarii mari, din cele 400 de autobuze turcești, 120 sunt defecte și nu beneficiază de servicii de mentenanță.

Actualul director general l-a alertat pe primarul general că nu mai sunt fonduri nici pentru salarii, nici pentru piese.

Călătorii se plâng de murdăriem mirosuri urâte și întârzieri la mijloacele de transport în comun, potrivit observatornews.ro.