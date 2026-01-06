x close
Stomatolog, găsit mort în cabinetul său din Călărași

de Redacția Jurnalul    |    06 Ian 2026   •   08:22
Sursa foto: Un stomatolog a fost găsit mort în cabinetul său

Descoperire șocantă într-un cabinet stomatologic din Călărași: un medic în vârstă de 35 de ani a fost găsit mort. Se pare că bărbatul s-a sinucis.

Descoperirea a avut loc duminică, în cabinetul stomatologic din Călărași. Potrivit calarasipress.ro, trupul neînsuflețit al bărbatului a fost găsit în cabinetul său situat la parterul unui bloc din zona Poșta 4, din Călărași.

Surse citate de publicația citată arată că bărbatul nu era cunoscut cu probleme sau cu datorii și nu dăduse semne că ar trece printr-o dramă.

Cert este că medicul a decis să își curme viața, spânzundu-se.

În acest caz a fost deschisă o anchetă care va stabili ce s-a întâmplat înainte ca medicul să ia decizia fatală.

„În urma examinării preliminare a cadavrului, nu au fost identificate urme sau semne vizibile de violență, cu excepția șanțului de spânzurare. Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Călărași, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului. În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași”, a transmis, luni, Poliția Călărași.

 

(sursa: Mediafax)

