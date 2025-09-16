Un tânăr de 19 ani a intrat cu mașina într-o terasă din Piatra-Olt: nouă persoane, rănite

Incidentul a avut loc pe strada Crivei, în jurul orei 21:45, când autoturismul a părăsit șoseaua și a lovit terasa unei societăți comerciale.

În urma impactului, nouă persoane au fost rănite: șoferul, trei pasageri din mașină și cinci persoane care se aflau pe terasă în acel moment.

Toți răniții au fost duși la Spitalul Județean de Urgență Slatina pentru îngrijiri medicale.

Tânărul șofer a fost testat pentru alcool și droguri, rezultatele fiind negative.

Polițiștii rutieri din Piatra-Olt cercetează cauzele exacte ale accidentului.

Un dosar penal a fost deschis pentru vătămare corporală din culpă.

(sursa: Mediafax)