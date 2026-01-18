x close
Tânăr de 28 de ani, găsit mort sub un ATV pe un drum agricol din Giurgiu

de Redacția Jurnalul    |    18 Ian 2026   •   18:45
Sursa foto: Bărbatul a fost găsit prea târziu de un grup care frecventează aceeași zonă pentru a se da cu ATV-urile

Un bărbat de 28 de ani și-a pierdut viața duminică după-amiază în urma unui accident rutier produs pe un drum agricol din extravilanul localității Florești, județul Giurgiu.

Tânărul a fost descoperit sub un ATV de persoane care treceau prin zonă și care au alertat imediat numărul unic de urgență 112.

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Bolintin Deal, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean și echipaje de poliție.

Pompierii au scos victima de sub ATV, însă personalul medical nu a mai putut face nimic pentru salvarea tânărului, declarând decesul la fața locului.

Împrejurările în care s-a produs accidentul sunt în curs de investigare de către autorități.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: tanar ATV deces
